Folle rissa fuori dal bar: due donne e due uomini si riempiono di botte

Urla, botte e sirene della polizia. Un copione che si ripete, ancora, nel quartiere Carmine di Brescia. L'ennesima rissa è andata in scena giovedì sera in via San Faustino. Cazzotti e calci hanno 'accompagnato' l'aperitivo degli avventori dei locali della zona, con la strada tramutata in un ring: la violenta zuffa è andata in scena, verso le 19.20, di fronte al bar '66 Avenue'. Quattro i protagonisti della furibonda lite: due uomini ed altrettante donne. Tutti bresciani e con precedenti di polizia alle spalle.

Numerose le segnalazioni arrivate al numero unico per le emergenze, che ha inviato sul posto ambulanze e polizia. Ad evitare il peggio è stato proprio il tempestivo intervento degli agenti del reparto volanti del vicino commissariato Carmine e dei colleghi della Questura di Brescia. All'arrivo dei poliziotti, i quattro - tutti di età compresa tra i 40 e i 50 anni - se le stavano infatti dando di santa ragione, pare utilizzando anche oggetti atti ad offendere. Dividere i contendenti - fanno sapere gli agenti intervenuti per sedare la rissa - non è stato affatto semplice.

Una volta separati, i quattro sono stati portati in ospedale - al Sant'Anna di Brescia - per le medicazioni del caso e poi in Questura per le operazioni di rito: sono stati denunciati, in stato di libertà, per rissa aggravata, resistenza e oltraggio.