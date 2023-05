Stroncato dalla malattia: addio a Riccardo, arbitro e padre di famiglia

Un grave lutto colpisce il mondo dell'associazionismo cattolico e sportivo bresciano: nel fine settimana si è spento Riccardo Entrada. Stroncato da una grave malattia contro cui lottava da poco più di un anno, è spirato all'età di 58 anni. Entrada era noto e molto amato nel quartiere cittadino di San Polo, dove abitava da sempre: era un pilastro del circolo Acli, del quale era vicepresidente da diversi anni.

"Una persona integerrima, coerente con i valori dell'associazione nei comportamenti e nelle scelte - lo definisce il presidente della Acli di San Polo Dante Mantovani -. Un uomo affabile, di gran cuore, oltre che un punto di riferimento per il circolo: su di lui si poteva sempre fare affidamento, non mancava mai".

Grande appassionato di bici e pallavolo, collaborava da molti anni anche con il comitato sportivo provinciale, come arbitro e non solo: "Abbiamo un forte dolore nel cuore: ci ha lasciato Riccardo Entrada. Un nostro collaboratore che per anni ha saputo svolgere più ruoli nell'associazione. Siamo sicuri che dovunque tu sia veglierai sul nostro cammino", si legge sui canali social del Csi.

"È stato un privilegio conoscerti. Ti porteremo sempre nel cuore", si legge tra i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto apparse nelle ultime ore in rete. Tutta San Polo si sta stringendo attorno ai familiari dell'uomo che lascia nel dolore la moglie e due giovani figlie. L'ultimo saluto sarà celebrato alle 15.30 di oggi, martedì 30 maggio, nella chiesa parrocchiale di Sant'Angela Merici.