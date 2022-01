Musica dal vivo, i clienti si mettono a ballare: chiuso il Reverso Tower

Discoteche chiuse e balli proibiti nei locali la sera di Capodanno. Queste le regole contenute nel cosiddetto decreto Festività. Disposizioni che non sarebbero state rispettate da un locale situato al 14esimo piano di una delle tre torri di via Flero, a Brescia.

Il blitz dei carabinieri del Nas è scattato nella notte di San Silvestro al Reverso Tower: i militari hanno sorpreso una trentina di persone che anziché ascoltare il dj set seduti ai tavoli hanno dato il via a una serata danzante. Niente multa, ma è scattata immediatamente la chiusura del cocktail bar-ristorante: le serrande resteranno abbassate per i prossimi 5 giorni.

Diversi i locali ispezionati nella notte di San Silvestro, a Brescia come in tutta Italia. Il bilancio, a livello nazionale, è di 4057 persone controllate e 19 persone sanzionate per aver festeggiato in ristoranti e bar senza essere in possesso del super green pass .