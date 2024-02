"Per qualsiasi informazione telefonare”, recita il cartello dietro al vetro crepato. La porta della gioielleria Real Royal Jewels, nel cuore di Brescia, porta i segni degli attrezzi da scasso e resta socchiusa. Il negozio, situato a metà dei portici di via X Giornate, è stato svaligiato dai ladri nella notte tra il 15 e il 16 febbraio.

"Abbiamo disattivato anche il campanello. Adesso siamo in fase di inventario per capire bene cosa è stato rubato, ma i danni si aggirano intorno ai 60, 70mila euro", spiegano i titolari: una giovane coppia di origini indiane, ma nati e cresciuti a Brescia. Insieme a due amici gestiscono la gioielleria da circa un anno e mezzo. "Abbiano investito tutti i risparmi in questo negozio, oltretutto situato in pieno centro: una zona che ti aspetti sicura. E poi…". E poi un furto praticato con attrezzature da professionisti, nel giro di due, tre minuti, al termine della giornata di festa dedicata ai patroni della città.

In azione una banda composta da cinque persone: mentre un membro attendeva in auto, e un altro faceva il classico "palo", utilizzando piede di porco e divaricatore idraulico, in tre hanno prima spaccato la vetrina per forzare la serratura della gioielleria, poi hanno aperto una seconda porta inferriata e infine distrutto le teche per prelevare il bottino. Tra le altre cose, è stata distrutta la vetrina di un negozio sfitto a fianco della gioielleria, dalla quale è stato prelevata una scatola di cartone, utilizzata per inserirvi il bottino.

"Noi non ci arrendiamo e continueremo a fare il nostro lavoro", fanno ancora sapete i titolari: "però chiediamo maggiore controllo, anche a tutela degli altri commercianti della zona, perché oggi è successo a noi, ma domani potrebbe capitare a qualcun altro. I ladri sono entrati in auto all’interno di una zona a traffico limitato: significa che non hanno alcuna paura".