Furti e rapine: ha solo 15 anni ma è già stata arrestata dalla polizia

Non ha ancora compiuto 16 anni, lo farà tra pochi giorni, ma visti i precedenti (e i fatti più recenti) vanta già un’esperienza non da poco nel mondo della piccola criminalità. L’indagata questa volta è una ragazzina 15enne, arrestata mercoledì dalla Polizia Locale di Brescia, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura dei minori.

Gli agenti del comando di Via Donegani hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale dei minori: la minorenne è imputata dei reati di furto aggravato e rapina, commessi in concorso con altri giovani. I fatti imputati alla giovane sarebbero avvenuti nell’area della stazione ferroviaria poco più di un paio di settimane fa.

Due rapine in due giorni

Entrata in azione con alcuni complici, su cui la Polizia Locale sta ancora indagando, la ragazzina si sarebbe resa protagonista di due episodi in due giorni diversi, entrambi alla fine di marzo. In un primo caso avrebbe sottratto lo smartphone a un adulto, fingendo di chiedere informazioni: quando il derubato aveva provato a reagire sarebbe stato aggredito (e preso a calci e pugni) dagli altri ragazzi che erano con la giovanissima.

Nel secondo caso sarebbe riuscita a derubare un camionista: con la scusa di mostrare lui l’accesso a un parcheggio, l’avrebbe invece condotto alla “trappola” già inscenata dai suoi complici, con una nuova aggressione. L’uomo sarebbe stato infine derubato della catenina e del borsello con il portafoglio. Entrambi hanno subito denunciato i furti subiti: la ragazzina è stata individuata a seguito di indagini-lampo e subito trasferita in carcere. Nel suo curriculum penale, come detto, già altre denunce e indagini per reati simili.