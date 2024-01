È accusato di 10 rapine a mano armata: arrestato bresciano insospettabile

Nel pomeriggio di sabato 30 dicembre, gli agenti della Squadra Mobile di Brescia hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 50enne bresciano incensurato, accusato di numerose rapine a mano armata compiute nel mese di novembre, in vari esercizi commerciali della città e della provincia.

L'indagine è scattata lo scorso 10 novembre a seguito di due distinte rapine, la prima nella filiale della Banca Valsabbina di Concesio e la seconda nel negozio ODStore di Via Triumplina a Brescia, entrambe realizzate con il medesimo modus operandi: un uomo entrato in azione con il volto travisato da una mascherina, che – sotto la minaccia di un coltello a serramanico – si era fatto consegnare alcune centinaia di euro dai commessi.

Il giorno successivo e poi nella settimana seguente, si sono registrate nuove rapine del tutto analoghe, commesse in altri negozi e farmacie: hanno però consentito ai poliziotti di definire con chiarezza le metodologie utilizzate dal malvivente, il quale raggiungeva la sua zona d'azione a bordo di un furgone, su cui trasportava una bicicletta poi utilizzata per avvicinarsi all'obiettivo prescelto.

Grazie all'attività di indagine, sono stati individuati sia i mezzi sia il rapinatore stesso, poi rintracciato e bloccato la mattina del 30 novembre, in occasione di uno dei suoi consueti giri di perlustrazione alla ricerca di un obiettivo da colpire. L'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico dello stesso tipo di quello utilizzato nelle precedenti rapine: è stato così indagato a piede libero per il trasporto dell'arma, nonché per dieci episodi di rapina (o tentata rapina) commessi tutti con le medesime modalità tra il 10 ed il 29 novembre, con somme rubate tra i 200 e i 1.400 euro per un totale di 4.000 euro.

Alla luce delle accuse raccolte a suo carico, la Procura della Repubblica ha richiesto l'emissione di un provvedimento di custodia poi accolto dal gip del Tribunale di Brescia, che ha ritenuto l'indagato gravemente indiziato di sei degli episodi ricostruiti e ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.