Arrestato il ragazzo che rapinava e violentava le escort

La trappola tesa con l’appuntamento fissato al telefono, dopo aver letto gli annunci online. Poi il blitz brutale e violento in casa: non per consumare il rapporto sessuale in cambio della cifra pattuita, ma per minacciare le donne, che lavorano come escort, con un coltello, e mettere le mani sui contanti presenti nelle abitazioni (si parla di migliaia di euro).

Non solo: avrebbe pure abusato sessualmente di una delle sue vittime - sarebbero in tutto tre - pretendendo prestazioni sessuali non concordate e senza il consenso della donna. Per il rapinatore seriale di escort le manette sono scattate nelle scorse ore, quando gli agenti della Polizia di Stato cittadina hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari.

Le indagini scattate dopo la denuncia

Le indagini - condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla procura, sono scattate nel 2023 - dopo la denuncia fatta dalla escort che era anche stata abusata sessualmente. In poco tempo gli investigatori sono risaliti all’identità del presunto autore dei reati: si tratta di un uomo di origine straniera, poco più che ventenne, e regolare in Italia. Il ragazzo, che avrebbe alle spalle una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio, era già sottoposto – per altra causa e nell'ambito di un altro procedimento – a una misura cautelare.

Tre vittime in pochi mesi

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 20enne avrebbe messo a segno tre rapine, ai danni di altrettante donne, tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024: due sono avvenute nel Bresciano, una a Bergamo, ma la vittima non aveva avuto il coraggio di denunciare il 20enne. Tracciando i contatti che il 20enne aveva avuto online con le escort, gli agenti della Mobile sono risaliti anche alla donna che vive nella città Orobica.

Sempre lo stesso il modus operandi: dopo aver concordato l’appuntamento, il 20enne si presentava a casa delle donne. Una volta dentro, chiudeva a chiave la porta e si appropriava dei loro telefoni. Poi le minacciava, armato di coltello, per farsi consegnare le banconote che avevano in casa: diverse centinaia, se non non migliaia, di euro.