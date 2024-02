Aggrediva e derubava i clienti dei bancomat: in manette rapinatore seriale

Seriale e spregiudicato: tra agosto e novembre del 2023 ha rapinato cinque persone, nella maggior parte dei casi anziane, intente a prelevare contanti agli sportelli bancomat delle filiali Unicredit della città e della provincia. È stato identificato grazie all’accurata analisi delle immagini di sorveglianza degli istituti di credito, che lo hanno immortalato in azione, e incastrato da un vistoso tatuaggio sull'avambraccio, riconosciuto da tutte le sue vittime.

Gli inquirenti non hanno dubbi e nemmeno il Gip: è un 30enne di origine rumena (I.R. le iniziali) il responsabile delle rapine avvenute agli sportelli bancomat di tre filiali Unicredit della città (situate in via Cremona, Via Genova e via Triumplina) e di quelle di Manerbio e Ospitaletto.

5 colpi messi a segno

Sempre identico il copione: il 30enne entrava in azione dopo aver osservato a lungo il viavai nei pressi dello sportello. Una volta individuata la potenziale vittima, possibilmente una persona anziana, si avvicinava con una scusa: poi si piazzava tra lo schermo del bancomat e chi stava tentando di prevalere, digitando la cifra da prendere. Arraffati i contanti, quasi sempre somme superiori ai 1000 euro, fuggiva.

E quando le malcapitate vittime provavano a reagire - come accaduto in via Triumplina o in via Genova lo scorso novembre - non esitava a spintonarle o a ingaggiare una breve colluttazione per impossessarsi dei contanti appena prelevati. In tutto avrebbe arraffato oltre 7500 euro.

Senza fissa dimora, e senza un’occupazione, per il Gip "avrebbe eletto a vero e proprio sistema di vita la sistematica aggressione al patrimonio altrui al fine di procurarsi da vivere. Ed esiste il concreto e attuale pericolo che, se non adeguatamente cautelato, commenta delitti della seta specie". Per questa ragione per il 30enne - rintracciato dai carabinieri e arrestato a Riccione - si sono aperte le porte del carcere.