Sangue in casa dell'imprenditore, colpo in villa da 50mila euro

Colpo in villa da 50mila euro nella zona di Via Panoramica a Brescia, sulla Maddalena: da sempre quartiere ricco e per questo motivo da sempre nel mirino dei ladri. Ne dà notizia il Giornale di Brescia, che segnala una brusca impennata dei furti nei quartieri “in” della città (anche in Viale Venezia e Via Costalunga) nelle ultime settimane.

In Via Bartocchi, a casa di un imprenditore, i malviventi sono entrati in azione probabilmente nel tardo pomeriggio di domenica, approfittando del primo buio. I proprietari non erano in casa e si sono accorti del fattaccio solo al loro rientro, intorno alle 22: hanno trovato una portafinestra forzata e la camera da letto letteralmente ribaltata.

Colpo in casa da oltre 50mila euro

I ladri hanno rovistato nei cassetti, negli armadi, dove hanno potuto: non è chiaro se sapessero cosa cercare, ma sta di fatto che si sono portati via un bottino ad ora stimato di oltre 50mila euro, comprensivo di orologi di lusso (Rolex), gioielli, oro e abbigliamento di marca (borse e accessori di Gucci e Prada). Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri: potrebbe già esserci una pista. Nella villa svaligiata, infatti, sono state individuate delle tracce di sangue oltre che delle impronte digitali. In zona ci sono anche diverse telecamere.