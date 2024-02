Rapina e spari in centro, la sindaca di Brescia: "Intollerabile. Servono più uomini e risorse”

Quanto accaduto nella serata di venerdì 23 febbraio in via X Giornate è "un episodio gravissimo, intollerabile". Comincia così la nota della sindaca di Brescia. A poche ore dalla spaventosa rapina a mano armata nel negozio "I gioielli di Rossana", Laura Castelletti ha incontrato la titolare e il figlio, colpito al volto con il calcio di una pistola e poi scaraventato a terra dai malviventi, "per far sentire loro la vicinanza e il supporto della città in questo momento difficile".

Le indagini per trovare i responsabili - fuggiti in monopattino, verso piazza Loggia, con un bottino di oltre 300 mila euro - sono state affidate ai carabinieri. "Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti, ma è chiaro che serva un intervento dello Stato per rispondere efficacemente al fenomeno delle rapine che, come riportano le statistiche e come purtroppo si evince dalla cronaca di questi giorni, è in crescita", fa ancora sapere Laura Castelletti.

Già fissato un incontro con il prefetto: martedì si terrà un comitato per l'ordine e la sicurezza incentrato sul tema. Ma non basta: "il Governo ha il compito di garantire gli standard di sicurezza adeguati, servono più uomini e più risorse. In queste ore sto cercando di mettermi in contatto con il ministro Piantedosi, dal quale mi aspetto una presa in carico della situazione che la nostra città sta vivendo, con azioni concrete. Brescia ha bisogno di risposte, non mi fermerò finché non le avrà ottenute", chiosa la sindaca.