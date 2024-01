Il tabaccaio è in ospedale, ha preso una sprangata in testa: "Violenza mai vista"

Un quartiere residenziale, una zona tranquilla e un dedalo di sensi unici che rendono le poche attività rimaste aperte bersagli non certo facili per i malviventi. Eppure, la "tabaccheria del Villaggio" a Brescia è entrata ugualmente nel mirino di due banditi. Una rapina violenta, quella tentata all'interno dell'esercizio commerciale che si affaccia su via Angiolina Ferrari, tra le 17.30 e le 18 di martedì 23 gennaio.

Tabaccaio in ospedale con un trauma cranico

Il giovane titolare - il 27enne Giuseppe Bagnato - paga le conseguenze maggiori: è ancora ricoverato in ospedale (alla clinica Poliambulanza) e tenuto sono stretta osservazione medica perchè avrebbe riportato un trauma cranico. Il giovane, che inizialmente stava per consegnare l'incasso, ha infatti reagito quando si è accorto che l'arma brandita da uno dei due rapinatori era una pistola giocattolo. Avrebbe inoltre tentato di proteggere due anziani clienti e poi provato a bloccare i malviventi: nella colluttazione sarebbe stato colpito in testa con una spranga di ferro, come ci ha raccontato Tiziano, l'arrotino di 67anni (titolare del negozio a fianco della tabaccheria) che di fatto ha bloccato uno dei due banditi, poi arrestato dalla polizia. In manette è finito un 50enne residente nel Bresciano con alle spalle precedenti specifici. Il complice è invece fuggito in auto.

"Ma il vero eroe non sono io - esordisce l'arrotino di 67 anni -. È l'anziano cliente che era all'interno della tabaccheria al momento della rapina e che, con il suo corpo, ha fatto da scudo a un'anziana, prendendosi una raffica di pugni in volto. Quando il rapinatore si è accorto che non poteva mettere le mani sull'incasso, ha infatti provato a prendere la borsetta della signora".

La mobilitazione del quartiere per fermare i banditi

Ma andiamo con ordine. La prima ad accorgersi e ad allarmarsi per l'eccessivo trambusto nella tabaccheria è stata Svetlana, che gestisce la lavanderia confinante: "Dalla vetrina ho visto Giuseppe che spingeva via dal bancone un uomo con il volto coperto, così sono corsa da Tiziano - ci spiega - e fermato una passante per chiederle di chiamare la polizia. Ero sotto shock e non riuscivo nemmeno a ricordarmi quale numero dovessi comporre".

Tiziano non ci ha pensato neanche un secondo, ha lasciato il suo negozio per correre ad aiutare il 27enne: "Ho visto la vetrata sfondata e Giuseppe a terra, sanguinante. Con una mano stringeva il piede del rapinatore - ricorda il 67enne - che stava prendendo a pugni un signore anziano. Appena mi ha visto entrare, quel farabutto ha provato a scappare, buttandomi all'esterno. Poi siamo entrambi caduti a terra. Io cercavo di tenerlo: per fortuna sono arrivate altre due persone ad aiutarmi e siamo riusciti a bloccarlo fino all'arrivo della polizia" .

Anziano preso a pugni, ferito un altro commerciante

Nella colluttazione Tiziano si è ferito alle mani e al volto con i cocci della vetrina: "È andata bene, me la sono cavata con 5 punti di sutura - racconta al termine di una notte passata al pronto soccorso -. Se mi fossi ferito all'occhio o peggio ancora alla gola, oggi non sarei qui a raccontare queste scene di una violenza indescrivibile: sembrava un film".

Tiziano è sotto shock, come lo sono un po' tutti nel quartiere: "Sono 17 anni che lavoro qui - spiega Svetlana - e non ho mai visto episodi così brutali. Siamo tutti in ansia per Giuseppe: è un bravo ragazzo, un lavoratore onesto e benvoluto". Affetto e stima che i residenti e i commercianti della zona non hanno esitato a dimostrare, correndo subito in suo aiuto e fermando uno dei rapinatori.