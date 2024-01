Rapina dal tabaccaio, il titolare reagisce: feriti e ladro in manette

Tentativo di rapina verso le 18 di oggi, martedì 23 gennaio, nella "Tabaccheria del Villaggio" di via Angiolina Ferrari a Brescia. Quando i malviventi hanno fatto irruzione nel negozio, inizialmente il titolare di 27 anni stava per consegnare i soldi, poi si è accorto che la pistola impugnata da un ladro era fasulla (l'altro brandiva un bastone) e ha provato a reagire. In suo soccorso sono intervenuti anche i clienti e gli esercenti delle attività circostanti.

Nella colluttazione sono rimasti feriti il 27enne e un arrotino di 67 anni, arrivato sul posto in pochi istanti: hanno riportato tagli causati dalle schegge della porta di vetro andata in frantumi. Ma uno dei banditi non è riuscito a farla franca ed è stato bloccato: le forze dell'ordine lo hanno poi arrestato, mentre il secondo rapinatore è attualmente in fuga e la caccia all'uomo continua serrata.