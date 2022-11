"Vuoi comprare la droga?”, ragazzo rifiuta e viene rapinato

Si è avvicinato a un ragazzo con la scusa di vendergli qualche dose di droga. Ma quando il giovane ha declinato l’offerta è scattata la rapina. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Brescia, nella zona della stazione ferroviaria, a un 27enne del Bangladesh. Il giovane uomo non si è dato per vinto: si è messo a cercare il pusher, o presunto tale, che gli aveva sfilato il cellulare dalle mani per poi darsi alla fuga.

Non ha fatto molta strada: la vittima, una volta individuato il rapinatore, ha allertato i carabinieri fornendo l’esatta posizione del malvivente. Grazie all’immediato intervento di una pattuglia del Radiomobile di Brescia, per il ragazzo, un 23enne somalo senza fissa dimora, sono scattate le manette. Misura convalidata dal giudice: ora per lui si sono aperte le porte del carcere.