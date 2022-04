Rapinato in strada, cerca di difendersi: viene preso a pugni per un paio di auricolari

Prima lo ha avvicinato, poi lo avrebbe colpito al costato con due pugni, per mettere le mani nella tasche dei suoi pantaloni ed arraffare tutto ciò che trovava. Ma al malintenzionato è andata male, malissimo: è riuscito ad impossessarsi solo degli auricolari e dopo pochi minuti è pure finito in manette.

Vittima del pestaggio, avvenuto verso le 21.30 di mercoledì, è un 20enne: stava camminando nei pressi della parcheggio della stazione ferroviaria della città, quando è stato aggredito da uno sconosciuto. Avrebbe tentato di difendersi, come poteva, ma è stato raggiunto da due pugni ben assestati. Il giovane è comunque riuscito a dare l'allarme, tempestivamente: una pattuglia della squadra Volante della questura di Brescia, che stava perlustrando la zona, è intervenuta nel giro di pochissimi minuti.

Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, i poliziotti hanno individuato l'aggressore nelle vicinanze e lo hanno bloccato: si tratta di una ragazzo di origine straniera che è finito in manette per tentata rapina. Dopo aver trascorso la notte in questura, nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima.

La vittima del pestaggio è stata portata in pronto soccorso, per le cure del caso. Per lui, comunque, nulla di grave: è stato ricoverato in un rassicurante codice verde.