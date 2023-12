Aggrediscono un coetaneo per rubargli lo smartphone: tre ragazzi in manette

Tre contro uno: hanno accerchiato e poi aggredito un ragazzo per impossessarsi del suo smartphone. Messe le mani sul bottino, sono fuggiti a gambe levate, ma non l’hanno fatta franca. Sono stati fermati da una volante della polizia di stato a poca distanza dal luogo della rapina e per loro sono scattate le manette.

I fatti risalgono alla serata di ieri, domenica 17 dicembre: l’allarme è stato lanciato verso le 22 dal piazzale della stazione cittadina. A seguito della chiamata al numero unico per le emergenze, la centrale operativa della Questura ha inviato sul posto due volanti che hanno raccolto la testimonianza della vittima e acquisito le informazioni utili a far scattare le ricerche.

Gli equipaggi presenti nella zona si sono immediatamente messi sulle tracce dei responsabili, intercettandoli in Via dei Mille. Addosso oltre allo smartphone appena rubato avevano una bomboletta di spray al peperoncino. I tre giovani sono stati accompagnati in Questura e arrestati per rapina aggravata in concorso: attualmente si trovano in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.