Follia in centro: minacciano 4 ragazzi sparando in aria con una pistola

Serata di paura quella di ieri, martedì 7 maggio, per quattro ragazzi: sono stati minacciati con una pistola, poi risultata essere a salve, da due giovani uomini pakistani. Una rapina, i 4 aggressori volevano mettere le mani sui soldi, andata in fumo grazie alla pronta reazione delle vittime e al rapido intervento dei carabinieri del Radiomobile di Brescia.

Tutto è accaduto verso le 22 in Fossa Bagni, nel cuore di Brescia: quattro ventenni, originari del Bangladesh, stavano passeggiando, quando sono stati avvicinati da due sconosciuti. Uno dei due, armato di pistola, avrebbe quindi pronunciato la frase di rito: “Datemi i vostri soldi” e pure sparato un colpo in aria. Forse non si aspettavano la reazione delle vittime che, per nulla spaventate dall’arma, hanno provato a difendersi. È scattata una colluttazione e pure la chiamata al numero unico per le emergenze: spintoni, calci e pugni in mezzo alla strada, lunga la corsia riservata ai mezzi pubblici, sotto gli occhi dei passanti.

Una zuffa interrotta dall’arrivo dei carabinieri che hanno ricostruito la vicenda e arrestato i due uomini di origine pakistana per tentata rapina: per loro si sono aperte le porte del carcere cittadino di Canton Mombello .