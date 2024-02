Parcheggia nel garage di casa: picchiato e derubato del Rolex da 70mila euro

Aggredito, picchiato e derubato di un Rolex da 70mila euro nel garage di casa: la vittima è un imprenditore bresciano, i due rapinatori – già in carcere per altri reati – sono stati identificati e nuovamente arrestati dalla Polizia di Stato di Brescia. I fatti risalgono a qualche mese fa: tornato a casa per pranzo, nemmeno il tempo di scendere dalla sua auto che l'imprenditore è stato raggiunto da un uomo che, con il volto coperto da un casco da motociclista, lo aggrediva e gli strappava dal polso l'orologio, per poi fuggire a bordo di una moto guidata da un complice che lo aspettava sul cancello.

Dopo aver raccontato l'accaduto al 112, la vittima è stata raggiunta dagli agenti della Squadra mobile della Questura, che hanno avviato le indagini: gli accertamenti, grazie a un lavoro certosino di analisi delle immagini dei vari sistemi di videosorveglianza disponibili, permettevano rapidamente di acquisire i primi significativi riscontri, che riconducevano a due pregiudicati campani, professionisti del furto.

La seconda rapina e l'arresto

La stessa sera, per la cronaca, a Vicenza anche un altro imprenditore veniva rapinato del suo orologio (del valore di 60mila euro): avvicinato da due uomini con le stesse modalità, rapinato e lasciato a terra privo di sensi dopo averlo colpito, di nuovo in fuga in sella a una moto. “Le attività investigative – si legge in una nota della Questura – permettevano di fissare un quadro indiziario, sulla cui scorta la Procura di Brescia ha richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Brescia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due rapinatori”.

La misura è stata subito eseguita dalla Squadra mobile: i due rapinatori, come detto, si trovavano però già in carcere, nella casa circondariale di Napoli Poggioreale per altri reati commessi. Lo stato del procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari: “I predetti soggetti – conclude la Questura – rivestono lo status di indagati e potranno far valere le proprie ragioni difensive in sede processuale”.