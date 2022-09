Pugni in faccia per rubare smartphone e auricolari: arrestati due ragazzi

Individuati, fermati e arrestati i due ragazzi che, nel pomeriggio di giovedì, hanno messo a segno una rapina violenta ai danni di un ragazzino di soli 15 anni. Si tratta di un 18enne e di un 19enne già noti alle forze dell’ordine per aver commesso in passato reati simili. Per uno dei due si sono aperte le porte del carcere, mentre l’altro è ai domiciliari.

La violenta rapina

Gli agenti del reparto Volanti della questura di Brescia li hanno fermati poco dopo la violenta rapina, avvenuta intorno alle 14 di giovedì in via Corfù a Brescia. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, i due avrebbero avvicinato la vittima mentre passeggiava, smartphone alla mano, lungo la via cittadina. Poi gli avrebbero sferrato un pugno in pieno volto, per riuscire a strappargli il telefono e arraffare anche gli auricolari e un paio di cuffie. Infine la fuga, a piedi.

La fuga e l'arresto

Grazie al tempestivo allarme lanciato dalla vittima, sono immediatamente scattate le ricerche: i due ragazzi sono stati individuati dai poliziotti intervenuti a poca distanza. Uno è stato immediatamente fermato, l’altro sarebbe sfuggito agli agenti ma non ha fatto molta strada: è stato bloccato poco dopo.

Una volta portati in questura, sono emersi i loro precedenti e per loro sono scattate le manette.