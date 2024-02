Rapina da incubo: prima il coltello, poi i calci e il pugno in faccia

Ha soltanto 16 anni e una vita, purtroppo, già segnata: per lui è il secondo arresto in poche settimane. È stato individuato dalla Polizia Locale di Brescia il ragazzo classe 2007 – compirà 17 anni la prossima estate – accusato di aver aggredito, pestato e (quasi) rapinato un 15enne, che poi era riuscito a salire su un bus e ad allontanarsi in tempo. Tutto era successo il 26 gennaio scorso nella zona di Via Solferino: arrivato a scuola con il volto tumefatto, la vittima dell'aggressione aveva poi denunciato l'accaduto.

Le indagini e l'arresto

In poche settimane le indagini sono arrivate a una svolta. Il presunto rapinatore come detto è stato individuato e arrestato: sarà detenuto in una comunità di recupero. La misura cautelare di custodia in comunità, in regime penale, è stata emessa dal gip del Tribunale dei minori, su richiesta della Procura per i minorenni. Si tratta di un ragazzino di origini egiziane che vive in città con la famiglia e frequenta le scuole superiori: era già stato arrestato a gennaio per rapina, ora è accusato di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate e porto abusivo di arma.

L'arma in questione è il coltello con cui avrebbe minacciato il coetaneo per farsi consegnare soldi e sigarette: di fronte al rifiuto della vittima, l'aggressore l'avrebbe prima preso a calci e poi colpito con un pugno al volto. Il 15enne era però riuscito a scappare in tempo e a raccontare tutto ai genitori: la madre aveva poi denunciato l'accaduto al nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia Locale di Brescia.

“Ancora una volta – il commento dell'assessore alla Sicurezza Valter Muchetti – la Polizia Locale si è dimostrata all'altezza di un compito così delicato come le indagini per un reato grave contestato a un minorenne. La zona della stazione vede costantemente presente i nostri agenti che, oltre a presenza e disponibilità, dimostrano abili capacità anche nell'esecuzione di delicate attività di indagine. A tutti loro va il mio personale ringraziamento”.