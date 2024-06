Preso a calci per un cellulare e pochi euro, si trascina sanguinante in strada

Due contro uno: gli hanno sferrato una raffica di calci al volto e al corpo per metterlo ko e arraffare quel poco che aveva. Vittima del brutale pestaggio, e della rapina, è un uomo senza fissa dimora: sabato notte, per ripararsi dalla pioggia, aveva trovato rifugio nell’androne di una postazione bancomat di Piazzale Garibaldi, nel cuore di Brescia.

Ed è lì che è stato raggiunto da due uomini: un 22enne e un 40enne che conosceva. Poi il pestaggio per arraffare un cellulare e una banconota da 20 euro. Dolorante e sanguinante, la vittima si è trascinata in strada per chiedere aiuto. La sua disperata richiesta è stata ascoltata da un passante ed è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Tempestivo l’intervento di una Volante della polizia di Stato, impegnata nei controlli di routine del territorio: gli agenti sono riusciti a individuare in poco tempo i due rapinatori, che si erano nascosti in una postazione bancomat a poca distanza. Quando sono stati fermati, avevano ancora adesso la refurtiva: per loro sono scattate le manette e si sono pure aperte le porte del carcere.