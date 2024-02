Il gioielliere è in ospedale: naso e zigomo fratturati, dovrà essere operato

Una rapina violenta, quella avvenuta prima delle 19 di venerdì sera alla Gioielleria di via X Giornate a Brescia, che continua a inquietare i cittadini, ma pure la politica, tanto da indurre la sindaca a chiedere aiuto al Viminale.

Un episodio “inaccettabile e intollerabile”, così lo ha definito Laura Castelletti, che scuote in primis i commercianti del centro cittadino. Per le modalità, violente e a tratti inusuali (la fuga dei malviventi travestiti da fattorini in monopattino), ma pure per la facilità con cui i due rapinatori sono riusciti a portarsi via un bottino di 300mila euro, nonostante la reazione del figlio della titolare della gioielleria e la presenza - nella via dello ‘struscio’ cittadino (e a traffico limitato) di decine di persone.

Resta lo shock negli occhi e nella mente di Renata, proprietaria della gioielleria “I gioielli di Rossana”, come la paura. Il peggio per lei non è del tutto passato: il figlio di 47 anni - preso a testate dai due banditi (indossavano un casco integrale) e pure colpito in volto con il calcio di una pistola - avrebbe riportato fratture serie al naso e alla zigomo. Ricoverato al Civile di Brescia, nelle prossime ore verrà sottoposto a un intervento chirurgico. E il bilancio avrebbe potuto essere ben più pesante, e tragico, dato che i due rapinatori non hanno esitato a sparare prima di fuggire verso piazza della Loggia: per fortuna l’arma che impugnavano era a salve.

Tanta rabbia, ma anche una speranza, quella che le indagini dei carabinieri portino all’identificazione dei due malviventi e - magari - al recupero di parte della refurtiva. Nei due grossi borsoni da rider i due banditi hanno infatti infilato orologi Rolex e Daytona, oltre a due girocolli di diamanti.