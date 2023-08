Rapina all'oratorio, calci, pugni e bottigliate: arrestati due ragazzini

Minorenni le vittime, così come i (presunti) responsabili della rapina, sfociata in una brutale aggressione, avvenuta all’oratorio di Fiumicello a Brescia. Per due di loro - individuati dai carabinieri anche grazie ai social - nella mattinata di oggi, mercoledì 30 agosto, sono scattate le manette per rapina e lesioni personali aggravate. Nei confronti di uno dei due il gip del tribunale dei minori ha disposto la custodia in carcere, l’altro è stato invece affidato a una comunità. Anche un terzo minorenne è stato colpito dalla misura cautelare del collocamento in comunità, ma al momento risulta irreperibile e i carabinieri gli stanno dando la caccia.

Il furto, l'inseguimento e il pestaggio

L’inquietante episodio di violenza lo scorso 4 aprile, in pieno giorno: stando a quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, i due ragazzini (hanno 16 e 17 anni) avevano arraffato una cassa bluetooth ai due coetanei per poi fuggire. Le vittime, di 15 e 16 anni, li avevano allora inseguiti fuori dalla struttura e poi raggiunti per riprendersi il maltolto. Infine la brutale aggressione: prima minacciati e poi colpiti con una raffica di calci, pugni e bottigliate, pure in testa. Non solo: erano stati feriti, con i cocci della bottiglia andata in frantumi, alle braccia, al collo e al volto. Mentre versava a terra, uno dei due era stato anche sfregiato sulla guancia con il collo della bottiglia.

Giovane sfregiato

Scappati gli aggressori, le due vittime erano corse di nuovo all’interno dell’oratorio per chiedere aiuto e far scattare la chiamata al 112: oltre ai carabinieri, erano intervenute due ambulanze che avevano trasportato i due minorenni in ospedale. Dopo le cure erano stati dimessi con prognosi di 15 e 20 giorni.

Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brescia erano scattate immediatamente: dopo aver analizzato con cura numerosi filmati girati dalle telecamere della zona (e non solo), i militari hanno monitorato i social network, grazie ai quali sono riusciti a dare un nome e un volto ai presunti autori della rapina e del successivo brutale pestaggio.