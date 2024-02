Ragazzo preso a calci e pugni in strada: nessuno fa nulla per aiutarlo

Picchiato con inaudita violenza per essersi rifiutato di dare del denaro a due sconosciuti. Colpito al volto con una raffica di pugni, poi buttato a terra e preso a calci. Tutto in pieno giorno - e pare sotto gli occhi di decine di persone - per poi mettere le mani su uno smartphone.

La brutale aggressione, poi sfociata in una rapina, è avvenuta verso le 16 di martedì 30 gennaio nella zona della stazione ferroviaria di Brescia. La vittima è un 22enne di casa in un paese della provincia, il quale ha riportato diverse lesioni, medicate al pronto soccorso del Civile di Brescia. Una volta dimesso, ha sporto denuncia in Questura.

Resta però una ferita difficile da rimarginare: a fare ancora molto male è l’indifferenza di chi ha assistito alla scena senza far nulla per aiutarlo, nonostante le sue disperate grida di aiuto. Rimane anche la paura che possa accadere di nuovo, tanto che il 22enne ha il terrore di mettere piede in stazione e la madre lo accompagna ogni giorno in città.