Notte di sangue, accoltellato un ragazzo: è grave al Civile

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato nella zona di via Orzinuovi a Brescia, nella notte tra mercoledì e giovedì. L'allarme è scattato poco prima delle tre e trenta di notte, dalla sede sede di Brescia Soccorso.



Le condizioni del giovane sono apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Stabilizzato dai sanitari, è stato poi trasferito all'ospedale Civile di Brescia, dove sarebbe successivamente stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero critiche - la prognosi è riservata - ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne, di origine straniera, sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti al torace e all'addome. I contorni dell'aggressione non sono ancora chiari: sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Radiomobile di Brescia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118.