Accoltella un ragazzo e scappa: arrestato sul tetto di un palazzo

È stato arrestato, dopo una rocambolesca fuga sui tetti, l'uomo che accoltellò un 28enne in pieno giorno, nel cuore di Brescia. La brutale aggressione verso mezzogiorno del 13 ottobre, tra via XX Settembre e via Vittorio Emanuele II, al culmine di una lite che - stando a quanto ricostruito dalla polizia - era scattata alla mensa Menni, pare per una sigaretta negata.

La lite e la coltellata

Il 28enne, di origine marocchina, era stato raggiunto da una coltellata al collo, riportando un taglio profondo 7 centimetri. Una ferita che avrebbe potuto rivelarsi fatale, se la vittima non fosse stata tempestivamente soccorsa da personale di una Volante della Questura cittadina che proprio in quegli istanti passava dal ring. All'arrivo della polizia non c'era già più traccia dell'aggressore, sconosciuto sia al 28enne che ai testimoni della scena: era scappato a piedi, facendo perdere rapidamente le sue tracce. Una fuga che si è conclusa sui tetti di alcuni palazzi di Torino.

Le scrupolose indagini della polizia hanno infatti portato all'individuazione del presunto responsabile del tentato omicidio: le attenzioni degli inquirenti si sono concentrante su un cittadino gambiano, a cui era stato negato il permesso di soggiorno, destinatario di un decreto di espulsione. Gli elementi raccolti a suo carico, dopo un serrato lavoro investigativo, hanno convinto il gip ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Poche ore dopo l’emissione del provvedimento giudiziario, l'uomo è stato localizzato a Torino dagli agenti della Questura di Brescia: aveva trovato ospitalità da un amico.

La rocambolesca fuga sui tetti

Quando le forze dell'ordine hanno bussato alla porta dell'appartamento dove aveva trovato rifugio, l’uomo ha tentato una disperata fuga sui tetti dei palazzi. È stato fermato dagli agenti della squadra Mobile bresciana e da quelli del commissariato Carmine. Una volta arrestato è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria: dovrà rispondere di tentato omicidio.