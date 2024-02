Preso per il collo alla fermata della metro: ragazzino accerchiato e rapinato

Accerchiato, spogliato del giubbotto e derubato del portafoglio, poi tenuto per il collo. È quanto accaduto, verso le 19.45 di sabato sera, a un ragazzino di 16 anni nei pressi della stazione della metropolitana di via Volta a Brescia. Nessuna conseguenza fisica, per fortuna, ma restano la rabbia e la paura che possa accadere di nuovo. Ed è proprio per mettere in guardia i genitori e i giovanissimi che abitano nel quartiere che la madre dell’adolescente ha condiviso l’aggressione subita sui social.

Accerchiato mentre camminava sul marciapiede

"Non voglio stare in silenzio e neanche fare finta di niente, voglio segnalare affinché tutti possano prestare più attenzione", comincia così il lungo post che la donna ha postato su Facebook. "Mio figlio di 16 anni camminava sul marciapiede per andare a prendere la metro ed è stato aggredito da 4 ragazzini di circa la sua età, fortunatamente non è stato ferito fisicamente ma, lo hanno accerchiato, tenuto per il collo e fatto spogliare dal giubbino che hanno tentato di portarsi via, oltre ad avergli rubato il portafogli con i soldi".

Il 16enne non ha reagito, consegnando il giubbotto, con all’interno il portafoglio, ai 4 coetanei che poi lo avrebbero immobilizzato mettendogli un braccio attorno al collo. Infine la fuga - stando a quanto racconta la donna - in direzione del parco in via Boves. Il 16enne, sotto shock, ha immediatamente chiesto aiuto al padre che, dopo essersi precipitato in via Volta, ha fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze: sul posto è intervenuta una pattuglia del reparto Volanti della polizia. Gli agenti hanno raccolto prima la testimonianza della vittima, poi la denuncia sporta dai genitori e avviato tutte le indagini del caso.

"Mettiamo in guardia i nostri figli"

"Chiaramente sono molto arrabbiata e impaurita: prepariamo i nostri figli e mettiamoli in guardia perché non c’è speranza che in questa città qualcuno ci salvi dai piccoli delinquenti e da queste situazioni, purtroppo, sempre più frequenti. Che tristezza", chiosa la madre del 16enne.