Ragazzini rapinati mentre vanno a scuola: uno è stato ferito al volto con un coltello

Rapina da incubo in pieno centro a Brescia. Nella prima mattinata di oggi, giovedì 29 febbraio, due ragazzini di 16 anni sono stati assaliti da un giovane poco più grande di loro mentre camminavano lungo corso Zanardelli. L’aggressore brandiva pure un coltello, che non avrebbe esitato ad usare: una delle vittime è stata ferita al volto. Per fortuna, avrebbe riportato un taglio superficiale.



L’episodio è al vaglio della polizia locale, che è prontamente intervenuta sul posto dopo l’allarme lanciato dai due sedicenni, verso le 7.30. Il giovanissimo rapinatore (ha solo 17 anni) è già stato fermato e portato al comando di Via Donegani.



Stando a una prima ricostruzione, il 17enne avrebbe minacciato i due studenti con un coltello, intimando loro di consegnare i soldi che possedevano. I due 16enni avrebbero provato a reagire ma, come detto, l'aggressore avrebbe usato l’arma da taglio e ferito uno dei due per prendersi i soldi e poi scappare. Una fuga durata pochissimo: le pattuglie della Locale, grazie alle precise informazioni fornite dalle vittime, lo hanno fermato a poca distanza.