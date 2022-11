Fiumi di alcol e poi collassano: 4 ragazzi ubriachi soccorsi nella notte

Notte impegnativa, quella appena trascorsa, per i volontari del 118. In meno di due ore, infatti, hanno dovuto soccorrere ben quattro ragazzi collassati per il troppo alcol ingurgitato.

La prima chiamata alla centrale operativa è arrivata poco dopo l'una e trenta. Nel piazzale della discoteca Florida di Ghedi si era sentito male un ragazzo di 22 anni: sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Leno, che ha poi portato il giovane all'ospedale di Montichiari.



Passano nemmeno 10 minuti ed ecco che scatta un'altra richiesta di intervento, stavolta in città, dove i volontari di Brescia soccorso e i carabinieri hanno raggiunto la zona di piazzale Arnaldo: qui una ragazza di 27 anni si era sentita male in vicolo dell'Ortaglia; è stata accompagnata all'ospedale Città di Brescia per le cure del caso.

Tre minuti più tardi, a Nave, nei pressi di un locale di via Barcella, è collassata una giovane donna: anche lei è stata ricoverata alla clinica città di Brescia.



Poi il gran finale (si fa per dire) alle 3.30, a Lonato del Garda, nella frazione Centenaro per un 18enne che non si reggeva più in piedi. Gli amici, allarmati, hanno deciso di richiedere l'intervento del soccorso medico. Un'ambulanza della Croce Bianca è sopraggiunta in zona, ultimo intervento di quella che è stata una notte alcolica (per tanti, troppi ragazzi) e di duro lavoro per i volontari del 118.