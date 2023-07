Si siede sul bus e resta ustionata: il calvario di una studentessa bresciana

La vicenda risale a due mesi fa, ma i segni di quanto accaduto sono ancora ben visibili e le ferite ancora doloranti. Sfortunata protagonista una 20enne di casa in Valtenesi: ha riportato ustioni di terzo grado alle natiche dopo essersi seduta sul sedile di una corriera.

La causa? Stando al referto del dell’ospedale, si tratterebbe di ustioni chimiche provocate da una sostanza tanto potente, quanto ignota.

Quando la ragazza è salita sull’autobus in Viale Venezia, per rincasare al termine delle lezioni universitarie, indossava infatti un paio di jeans piuttosto spessi. La sostanza non solo è penetrata attraverso i pantaloni ma le ha lacerato la pelle, procurandole - come detto - gravi scottature. Piaghe con cui la giovane studentessa è costretta a convivere dallo scorso 12 maggio: la sua vita è drasticamente cambiata, dato che per lungo tempo le è stato impossibile sedersi.

La 20enne si sarebbe accorta che qualcosa non andava subito dopo aver preso posto sulla corriera: avrebbe avvertito che il sedile era bagnato e avrebbe quindi cambiato posto. Poco dopo ha cominciato a sentire un forte bruciore, così è scesa e ha chiesto aiuto. Poi la corsa in ospedale, a Desenzano prima, al Civile di Brescia poi, e la diagnosi: "gravi ustioni da acido sui glutei". Infine la denuncia ai carabinieri.

Non un episodio isolato, purtroppo: in tutta Italia, da diversi anni, si registrano casi di persone rimaste ustionate dopo essersi sedute sui sedili di autobus, tram e metropolitane. Solo per citare uno dei più recenti: lo scorso 23 giugno a Roma una donna ha riportato gravi scottature ai glutei dopo essersi seduta su una panchina della metropolitana.