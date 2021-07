Ubriaca fradicia collassa poco prima dell'alba: ragazza rischia il coma etilico

Mancavano poco minuti all'alba di stamattina (erano le 5.45), quando il 118 è dovuto intervenire per soccorrere una ragazza di 25 anni collassata per il troppo alcol ingurgitato, nel corso di una lunga serata di festa.

La giovane si è sentita male in via della Ziziola, a pochi metri dalla discoteca Social Club. Viste le condizioni, i suoi amici hanno deciso di chiamare il soccorso medico, arrivato sul posto con un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia.

La 25enne non riusciva a stare in piedi, era al limite del coma etilico. I sanitari l'hanno caricata sulla barella e portata a bordo dell'autolettiga, per poi trasportarla alla vicina Poliambulanza. Davvero una brutta sbornia: è stata ricoverata in codice giallo, questa esperienza se la ricorderà per un bel po' di tempo.