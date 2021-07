Serata alcolica con le amiche, ragazzina rischia il coma etilico a soli 16 anni

É stata portata in ambulanza al Civile

Causa una serata un po' troppo alcolica con le amiche, una ragazza di 16 anni è finita in ambulanza all'ospedale Civile: è successo verso le 23.30 di sabato 10 luglio a Brescia.



La giovane si è sentita male in zona castello e, viste le sue condizioni, è stato necessario chiamare il 112. Sul posto è sopraggiunto un'autolettiga e, considerando la minore età, anche una pattuglia della Polizia di Stato.

La 16enne è stata portata nel nosocomio cittadino per essere sottoposta a una terapia a base di flebo, ma le sue condizioni non preoccupano, per fortuna. Sono stati subito allertati anche i genitori.