Esce da scuola e scompare nel nulla: ore d'angoscia per una studentessa

Lunedì 2 maggio, in piazza Risorgimento a Cremona, i carabinieri del gruppo Radiomobile hanno ritrovato una 16enne che si era allontanata da un istituto superiore di Brescia, prendendo poi un treno senza conoscere la destinazione.

Arrivata a Cremona, la 16enne ha vagato per circa un’ora prima di arrivare davanti ad un locale, dove una persona si è accorta che la giovane era disorientata e aveva bisogno di aiuto. L’uomo ha subito chiamato i carabinieri, che hanno poi svolto tutti gli accertamenti del caso, scoprendo chi era e da dove arrivava. Hanno quindi ricostruito i suoi movimenti e – alla fine – hanno riconsegnato la ragazza ai genitori, già avvisati dai responsabili della scuola dell’allontanamento della figlia.

Lo stato confusionale

La mattina del 2 maggio, la 16enne aveva iniziato regolarmente le lezioni. Verso le 10.30, senza avvisare nessuno aveva lasciato la scuola e si era diretta verso la stazione ferroviaria di Brescia, dove è salita sul primo treno che ha trovato. A Cremona è arrivata verso le 11.45, chiedendo a un uomo come poter arrivare all’aeroporto: intuendo il suo stato confusionale (non sapeva nemmeno dove si trovasse) le ha detto di attendere un attimo. Senza farsi notare, ha chiamato il 112 segnalando il fatto: la Centrale Operativa ha inviato sul posto un equipaggio del Radiomobile per verificare la situazione.



Portata in caserma, la 16enne è riuscita a ricordare il nome di un suo professore e i militari lo hanno cercato su internet: hanno quindi hanno contattato telefonicamente l’istituto, dove il padre della giovane era appena arrivato perché avvisato dell’allontanamento. A quel punto hanno potuto parlare direttamente con lui, tranquillizzandolo.

I genitori sono quindi partiti da Brescia e sono arrivati nella caserma di Cremona, dove hanno riabbracciato la figlia e – insieme ai militari – hanno ricostruito cosa era successo quella mattina. La vicenda si è così conclusa nel migliore dei modi, dopo lunghe ore d'angoscia per mamma, papà e insegnanti.