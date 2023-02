Improvviso malore in strada: ragazza soccorsa da un'ambulanza

È stata portata in ambulanza all'ospedale Civile, ricoverata in codice giallo, la ragazza di 22 anni che nella mattinata di oggi – mercoledì 15 febbraio – è stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia.

La giovane ha accusato un mancamento e si accasciata a terra. È stata subito soccorsa da alcune persone che avevano assistito alla scena, le quali – preoccupate dalle sue condizioni – hanno lanciato l'allarme con la chiamata al 112. La sala operativa ha quindi inviato un'auto medicalizzata e un'ambulanza della Croce Bianca.

Arrivati in viale Stazione sui mezzi a sirene spiegate, i sanitari si sono immediatamente occupati della 22enne e, dopo le prime cure sul posto, l'hanno accompagnata nel nosocomio cittadino per tutti gli accertamenti del caso. Al momento, non si conoscono le cause del malore, ma – fortunatamente – le sue condizioni non destano preoccupazione.