Cade dalla finestra mentre lava i vetri: ragazza in gravi condizioni

Una giovane di 27 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia (non è in pericolo di vita, fortunatamente), a seguito di un brutto incidente che l'ha vista protagonista mentre lavava i vetri di casa in via Ferramola, sempre in città.

Verso le 16.30 di martedì, la ragazza stava lavando i vetri sopra una scala, nell'appartamento in cui vive con la famiglia al secondo piano dello stabile al civico 4. Ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto, riportando gravi lesioni su tutto il corpo: è sempre rimasta cosciente, ma - soccorsa da un'ambulanza e stabilizzata - è stata poi portata al Civile in codice rosso: "Ho sentito un tonfo, poi l'ho vista a terra straziata dal dolore", ha dichiarato un testimone presente sul posto in quei drammatici istanti.