Follia sul lavoro: spinta giù dalle scale, giovane impiegata finisce in ospedale

Non ci sarebbe alcun litigio all'origine dell'aggressione subita - lunedì mattina - da una giovane impiegata della Provincia di Brescia. Con il passare delle ore si è chiarita la vicenda e sono emersi ulteriori nuovi dettagli. La ragazza di 25 anni sarebbe stata spinta da un altro dipendente dell'ente pubblico - che non lavora a stretto contatto con lei - mentre saliva le scale dello stabile di via Milano.

La 25enne aveva appena timbrato il cartellino e stava raggiungendo il suo ufficio, come ogni mattina. Dopo aver affrontato la prima rampa di scale, si sarebbe trovata di fronte l'uomo. Lui l’avrebbe salutata con un sorriso, poi - senza dire una parola - l'avrebbe spinta con forza facendola cadere giù dai gradini. A quel punto la ragazza - spaventata e dolorante - è stata soccorsa da un collega.

Temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, i due si sono chiusi a chiave in una stanza ed è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. In pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e una volante della polizia di stato. La 25enne è stata trasportata all'ospedale Città di Brescia: i medici del pronto soccorso che l’hanno visitata le hanno riscontrato un trauma al braccio. Dopo gli accertamenti e le cure del caso, l’hanno dimessa con 10 giorni di prognosi: troppo pochi per far scattare un'indagine d'ufficio. Ma la vicenda non finisce qui, perché la 25enne ha tre mesi di tempo per denunciare l'autore della brutale e insensata aggressione.