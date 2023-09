È il giorno del Brescia Pride: palco in piazza e corteo per le vie della città

Perché? Perché è ancora necessario farlo. Oggi è il giorno del Brescia Pride. Un giorno di festa, che coinvolgerà migliaia di persone, non solo la comunità LGBTQIAPK+, l’acronimo più inclusivo per indicare la comunità delle persone non eterosessuali e di genere non conforme. La partenza del corteo, 3 chilometri di camminata nel centro di Brescia, è prevista per le 15:30 da via IV Novembre. Prima - alle 15:00 -, e dopo - dalle 18:00 circa -, al termine del corteo per le vie della città, i discorsi che porteranno sul palco il Comitato politico organizzatore, le Famiglie Arcobaleno, l'associazione Non Una di Meno Brescia, alcuni rappresentanti nazionali di movimenti di sensibilizzazione e infine del sindaco Laura Castelletti, in rappresentanza del Comune di Brescia.

Al di là del mancato patrocinio della Provincia di Brescia, la manifestazione ha raccolto il sostegno del Comune di Brescia, dell’Università degli Studi di Brescia e dei Comuni di Gardone Valtrompia, Ome, Passirano, Bovezzo, Rodengo Saiano, Verolavecchia, Moniga del Garda, Nave, Provaglio d’Iseo e Borgosatollo. L'edizione 2023 del Pride è dedicata alle vittime di transfobia, al ricordo di Rita De Santis, a lungo presidente di Agedo - l'Associazione genitori e amici delle persone omosessuali -, recentemente scomparsa a Ghedi, e a quello di Michela Murgia.

Dopo il corteo, la festa. Anche quest'anno la zona scelta per trascorrere la serata è il Carmine. Dalle 20:30 alle 23:30 saranno 12 i punti musicali allestiti - in collaborazione con l'associazione Carminiamo - nel quartiere. Dalle 15:00 alle 20:00 ricordiamo che è in vigore l'ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande (di qualsiasi natura) in contenitori di vetro e in lattine in piazza della Vittoria (compreso il Quadriportico) e in via IV Novembre (tra via X Giornate e via Verdi). Dalle 18:00 alle 2:00 di domenica invece è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura, in contenitori di vetro e in lattine, nell'area compresa tra via San Faustino, via Marsala, via di Porta Pile e al Carmine. Tutte le bevande dovranno essere somministrate in bicchieri di plastica o carta e potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura.

Il programma

H 15:30 – Pre Partenza, dal Carro N.1 WERK! (via IV Novembre)

Benvenuto del Comitato Brescia Pride

Parola al gruppo student?

Una proiezione del futuro con le rivendicazioni di UDS Brescia e dei collettivi degli istituti De Andrè, Arnaldo, Gambara e Gigli.

Cura Collettiva

Condivisione di pratiche per vivere al meglio questa giornata, lotta e orgoglio insieme.

H 18:00 - Post Corteo, dal Palco

Discorso Politico Comitato Organizzatore

Perchè serve ancora manifestare e attivarsi per i diritti della comunità LGBTQIAPK+? Cosa abbiamo fatto, faremo e richiediamo per poterci dire finalmente riconosciut?, tutelat? e liber??

Famiglie Arcobaleno

Per ricordare che non esiste un solo tipo di famiglia, parlerà dell’importanza della lotta per il riconoscimento giuridico e sociale di ogni tipo di genitorialità e s/famiglia.

Annalisa Sirignano

Speaker e giornalista terrona, napoletana, provinciale e vegana doc, parte di @tileggiamounafemminista e di “‘Ccà nisciun’ è fessa”, rete che mappa l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza e sensibilizza sulla salute sessuale.

Non Una di Meno Brescia

Movimento politico transfemminista, antirazzista, antifascista e anticapitalista. Porterà la sua voce collettiva e orizzontale sulla creazione di percorsi intersezionali di lotta e azioni che intervengano sulle molteplici forme di violenza strutturale ed eterocispatriarcale.

Kay Kamakhya

Attivista indiana per i diritti umani e la tutela dell’ambiente. Kay, si identifica come trans feminine e rende il suo lavoro un mezzo per battersi per la giustizia sociale. Intervento in inglese con traduzione italiana.

Istituzioni

Saluto della Sindaca Laura Castelletti in rappresentanza del Comune di Brescia.