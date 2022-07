Oggi il Brescia Pride: musiche, balli e un lungo corteo di festa

Assembramento dalle 16:30, partenza un'ora più tardi, poi la festa fin oltre la mezzanotte. La città è pronta ad accogliere, dopo due anni di pausa forzata, causa pandemia, il corteo del "Brescia Pride" con le migliaia di persone che vi prenderanno parte.

Lo slogan scelto per questa edizione è #LeCoseCambiano. Nel manifesto redatto per l'occasione, gli organizzatori - riuniti nel "Comitato Brescia Pride 2022" - puntano l'attenzione «sull’urgenza e l’importanza di dare spazio e voce all’orgoglio, alle lotte per i diritti e a tutte le identità della comunità LGBTQIA+ in un’ottica

intersezionale, transfemminista, queer, antirazzista, antifascista, ecosocialista e

collettiva». L'obiettivo è rivolto ad alcuni cambiamenti che sono ritenuti fondamentali, per i quali gli organizzatori invitano lo Stato - e i cittadini - a lavorare: il riconoscimento e la tutela legale di ogni persona, indipendentemente dal

sesso assegnato alla nascita, identità di genere, orientamento d’attrazione o caratteristiche sessuali, la prevenzione delle discriminazioni e il contrasto alla violenza, il diritto alla salute e alla cura, la laicità e la libertà di scelta e l'"accoglienza".

Il ritrovo per i partecipanti al corteo è fissato alle 16:30 in piazza Vittoria. La partenza un'ora più tardi, con l'arrivo - sempre in piazza Vittoria - previsto per le 19:30, quando inizieranno i discorsi dal palco allestito in piazza. Dalle 20:30 la festa si sposta in Carmine, dove andrà avanti fino a tardi.