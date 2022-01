'Rapiscono' Gesù Bambino dal presepe e lo portano a spasso per la movida

Anche il presepe per eccellenza dei bresciani, quello allestito sotto palazzo Loggia, è stato preso di mira prima della fine delle festività. Nessun atto vandalico - per fortuna - ma una misteriosa sparizione che non è certo passata inosservata. All’appello, nei giorni scorsi, mancava proprio la statua più importante di qualsiasi raffigurazione della natività: quella di Gesù Bambino.

Un ‘rapimento’ a cui ha messo fine la Polizia Locale di Brescia quando, nel pomeriggio di domenica, ha bussato alla porta di una ragazzina di casa nell’hinterland cittadino: proprio tra quelle mura è stata trovata la statua sparita dalla mangiatoia del presepe di palazzo Loggia. Ora è al sicuro, negli uffici del comando di via Donegani.

La ragazzina responsabile del furto è stata individuata grazie all’analisi delle tante telecamere presenti nel centro della città: quelle del palazzo del Comune, ma pure quelle delle vie e dei vicoli cittadini. La giovane, dopo aver prelevato la statua in compagnia di un’amica, avrebbe infatti girato per le vie del centro come se nulla fosse. A spasso per la movida con Gesù bambino sotto la giacca: una ‘bravata’ notturna che alle due minorenni è costata la segnalazione alle autorità competenti.