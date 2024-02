Attesa troppo lunga, dà di matto in posta: aggrediti tre impiegati

A quanto pare aveva fretta, troppa fretta di pagare il suo bollettino o chissà cos'altro: non sopportava la coda alla posta e si è scatenato in un lungo raptus di follia, che si è concluso con l'arrivo di ambulanza, polizia e carabinieri, una denuncia e tre feriti lievi. È successo lunedì mattina all'ufficio postale di Via Lattanzio Gambara a Brescia: è da qui che, poco dopo le 11.30, è stato lanciato l'allarme al 112 per una violenta aggressione.

La zuffa con gli impiegati

Il protagonista della vicenda è un 41enne di nazionalità nigeriana: sarebbe sbottato per la troppa attesa, attirando l'attenzione di un impiegato di circa 50 anni, poi immediatamente aggredito. Nel parapiglia che ne è scaturito sono rimaste coinvolte anche altre due dipendenti, entrambe di 54 anni: solo l'arrivo delle forze dell'ordine ha riportato la calma.

Sul posto anche un'ambulanza di Bresciasoccorso, che ha provveduto a medicare i tre dipendenti delle Poste rimasti lievemente contusi: il 41enne scalmanato, una volta rimesso in ordine, è stato accompagnato in questura e qui identificato. Già noto alle forze dell'ordine per episodi simili, precedenti denunce per rissa o lesioni, anche stavolta verrà indagato per aggressione.