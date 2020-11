Su Whatsapp riprese 'hot' della ex, in paese il video è virale: donna sotto shock

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: sono queste le accuse mosse dalla Procura nei confronti di tre uomini bresciani, che avrebbero diffuso un video “hot” girato anni fa da una ex fidanzata, e ora rischiano da uno a sei anni di carcere e fino a 15mila euro di multa (a tanto ammontano le sanzioni, penali e amministrative, contenute nella recente legge sul “revenge porn”).

Lo scrive il Giornale di Brescia: anche se stavolta non si sarebbe trattata di una “vendetta”. Il video, intimo e segreto, comincia a circolare nelle chat di Whatsapp circa un anno fa, nell'autunno del 2019. Rimbalzando di smartphone in smartphone finisce anche sul cellulare della giovane donna che quel video l'aveva girato.

Donna sotto shock: la denuncia ai carabinieri

Sotto shock, riuscirà comunque a presentarsi dai carabinieri e a sporgere denuncia. In tempi rapidi, in poche settimane, i militari riusciranno a risalire alla cima della “catena” di diffusione (illecita) del video privato. Al vertice ci sarebbero infatti l'ex fidanzato della donna e due suoi amici: ora sono tutti e tre indagati e rischiano fino a 6 anni di carcere.

L'ennesimo caso simile, purtroppo, in Italia e non solo, a pochi giorni dalla notizia dell'insegnante del Torinese, finita nella stessa trappola, pagandone addirittura le conseguenze dal punto di vista professionale. Stavolta invece, alle porte della città – in un Comune di confine – la giustizia sembra aver preso la giusta strada, e sta facendo il suo corso.