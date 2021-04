L'ambulanza resta bloccata, i vigili del fuoco la recuperano con l'autogru

Nella notte tra domenica e lunedì, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere un'ambulanza rimasta bloccata su una stradina della Maddalena.

Intervenuta per prendersi cura di un malato, l'autolettiga è rimasta bloccata senza più possibilità di salire o di scendere, complici le ridotte dimensioni della via e il manto stradale, lastricato a pietra e reso viscido dalla pioggia.

I pompieri sono intervenuti con un'autogru e, in pochi minuti, sono riusciti a riportare il mezzo del 118 su via Panoramica, in tutta sicurezza.