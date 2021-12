Far west in strada: aggressione e fuga, poliziotto travolto da un'auto

Prima la colluttazione, poi la folle fuga e un intero quartiere che si domanda cosa sia realmente accaduto. Al centro del 'giallo' l’operazione portata a termine mercoledì pomeriggio, in zona Lamarmora a Brescia, dagli agenti della Polizia di Stato.

Intorno alle 18, scrive il Giornale di Brescia, i poliziotti erano appostati in un parcheggio in attesa di alcuni malviventi, coinvolti in un’indagine. Appena arrivati, sono scesi dalla Volante ed è iniziato una colluttazione, tanto che i residenti hanno immediatamente chiamato il 112 per segnalare una rissa nei pressi del centro sportivo.



Uno degli indagati è fuggito a piedi ed è stato immediatamente inseguito: quel tratto è molto trafficato e uno dei poliziotti è stato travolto da un'auto, cadendo rovinosamente a terra. Immediati sono arrivati i soccorsi: è stato curato dai sanitari e portato in ospedale, riportando 30 giorni di prognosi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo, i colleghi hanno rintracciato il fuggitivo e tutti i soggetti sono stati catturati.

L’operazione si è conclusa con l’arresto di quattro persone, tutte originarie dell’Europa dell’Est, responsabili di furto, ricettazione e riciclaggio.