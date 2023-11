Violenta aggressione: prende a testate gli agenti, poi calci e gomitate

Testate, calci a gomitate agli agenti, finisce in manette (e in carcere): la polizia locale di Brescia, lunedì 30 ottobre, ha arrestato un pregiudicato tunisino di 39 anni. Il giovane uomo era un ‘osservato speciale’ da tempo: dopo averlo monitorato a lungo, i poliziotti hanno fermato l’auto sulla quale viaggiava, insieme ad altre 3 persone, in via Lunga, in città.

Alla vista della pattuglia, il 39enne avrebbe provato a ingoiare un sasso di eroina, poi avrebbe reagito con violenza al controllo. Avrebbe tentato di scappare rifilando testate, calci e gomitate ai due agenti che tentavano di fermarlo. Bloccato non senza fatica, è stato quindi accompagnato al comando di via Donegani per le operazioni di rito e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.

Nelle scorse ore è comparso in tribunale: il giudice ha convalidato la misura e disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.