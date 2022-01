"Costi insostenibili e calo di presenze": la piscina comunale chiude i battenti

Ultime bracciate tra le corsie della piscina di Viale Piave, in città. La struttura chiuderà infatti i battenti domenica 30 gennaio. Ad annunciarlo è il Comune di Brescia.

"Europa Sporting Club (ESC Ssd Srl), concessionario della piscina di viale Piave - si legge in una nota stampa - ha comunicato di non essere più in grado di garantire l’apertura della struttura dal 31 gennaio e che pertanto chiuderà l’impianto."

Niente paura: si tratterebbe di uno stop temporaneo. "La società San Filippo procederà, dopo attenta interlocuzione, a valutare in tempi ragionevoli la riapertura", fanno infatti sapere da Palazzo Loggia.

Le ragioni della chiusura sarebbero legate al rincaro delle bollette e alla diminuzione, causa pandemia, delle persone che frequentano l'impianto a due passi dal centro cittadino.

Giorgio Dalla Bona, amministratore dell'Europa Sporting Club che gestisce l'impianto per conto della società San Filippo, ha spiegato al Giornale di Brescia che i costi erano ormai insostenibili per via del rincaro delle bollette. Gli aumenti - pare del 120% - si sommano al netto calo di presenze - 60% di utenti in meno - dovuto all'emergenza Covid. Una situazione- purtroppo- comune a molti impianti sportivi.

Coloro che sono in possesso di un abbonamento potranno continuare ad usarlo, utilizzando la piscia di via Rodi, oppure riceveranno dei voucher, assicura l'amministrato dell'Europa Sporting Club. Anche dipendenti e collaboratori non saranno lasciati a casa, ma impiegati nelle altre strutture gestite dalla concessionaria.