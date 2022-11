Ucciso da un malore mentre passeggia: "Se n’è andato un pezzo del mio cuore"

"Sei andato via in punta di piedi, ma tutto qui intorno parla di te. È così che avrò la forza di svegliarmi ogni giorno: con il tuo amore che aleggia nell'aria". È l’ultimo straziante messaggio d’amore postato sui social dalla moglie di Pierluigi Ravelli spirato, mercoledì 9 novembre, a soli 60 anni.

Il malore fatale

Il dramma si è consumato prima dell’alba lungo via Marconi, in città: il 60enne si era sentito male all’improvviso, accasciandosi a terra mentre camminava sul marciapiede. Vani, purtroppo, tentativi di rianimarlo: il suo cuore non ha più ripreso a battere. A stroncarlo sarebbe stato un attacco cardiaco.

Una morte improvvisa e prematura che ha gettato nel dolore e nello sconforto la moglie, i familiari e gli amici di una vita. La notizia della scomparsa del 60enne si è diffusa rapidamente e sui social e sono centinaia i messaggi di cordoglio come le testimonianze di affetto rivolte alla moglie.

"È stato tutto troppo veloce, troppo forte, troppo surreale, lasciando tutti sbigottiti", si legge. E, ancora: "Resterai per sempre nei nostri cuori". "Insieme a te è volato in cielo un pezzo del mio cuore”, scrive ancora la moglie di Ravelli.

L'ultimo saluto

Originario di Preseglie ma cresciuto in città, Pierluigi lascia nel dolore la moglie Rita, la sorella e i nipoti. L’ultimo saluto sarà celebrato nella parrocchia Cristo a Re di Brescia, alle 10.30 di venerdì 11 novembre. Il corteo funebre partirà dall’obitorio dell’ospedale Civile dove riposa la salma dell’uomo.