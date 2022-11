Tenta di rapinare due coetanei in piazza: arrestato ragazzino

Avrebbe agito in pieno giorno e in pieno centro cittadino. Senza alcun timore, il 14enne avrebbe prima minacciato, poi tentato di rapinare due coetanei in piazza Vittoria a Brescia. Il gip del tribunale dei minori ha disposto l'arresto per l'adolescente che, nella giornata di venerdì 4 novembre, è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare: è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa, gli arresti domiciliari previsti per i minorenni. Per il giudice ci sarebbe infatti la possibilità che l'adolescente "reiteri comportamenti della stessa specie".

Come riporta il quotidiano Bresciaoggi, la tentata rapina è avvenuta nel pomeriggio dello scorso 26 settembre. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 14enne avrebbe prima pedinato, poi raggiunto e minacciato due adolescenti, costringendoli ad aprire i portafogli per consegnare i contanti. Ma i due giovanissimi non avevano soldi, così il 14enne avrebbe provato a strappare la collana che portava una delle due vittime. Non ci sarebbe però riuscito e i due coetanei sarebbero scappati. Poi l'inseguimento, terminato davanti a un locale dove i due ragazzini avrebbero trovato riparo.

L'episodio era stato segnalato alla polizia locale di Brescia che ha avviato le indagini per risalire al responsabile. A poco più di un mese dalla vicenda, gli agenti hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare al 14enne che vive in città insieme ai genitori.