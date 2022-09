Scalzo e mezzo nudo in piazza: "Mi hanno aggredito e rapinato"

Seduto sulle gradiate di piazza Vittoria, a petto nudo e senza scarpe. Così i carabinieri avrebbero trovato un ragazzo di 20 anni, nella prima mattinata di martedì. Ad attirare l'attenzione dei militari è stato proprio il 20enne: avrebbe fermato una pattuglia di passaggio, chiedendo aiuto. Sul corpo aveva alcune escoriazioni, così è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze.

In pochi minuti, a bordo di un'ambulanza, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno medicato le lievi ferite riportato dal ragazzo. Sul posto anche gli agenti della polizia di stato, in quanto la piazza era di competenza - nella mattinata di martedì - della questura. A loro il 20enne avrebbe riferito quello che gli era capitato: "Sono stato aggredito e rapinato", avrebbe detto. La vicenda - sempre stando al racconto del giovane - si sarebbe però verificata diverse ore prima - nella notte tra lunedì e martedì - e lontano dalla piazza del cento cittadino: mentre si trovava in via Togni, due persone l'avrebbero malmenato per poi mettere mano al suo portafoglio. Il suo racconto è al vaglio della polizia, che sta effettuando le verifiche del caso.