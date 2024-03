Panico in piazza: ragazzo si ferisce con un coltello davanti ai passanti

Attimi di paura nella mattinata di ieri (domenica 24 marzo) in piazza Vittoria a Brescia. Poco dopo mezzogiorno, un ragazzo di 23 anni ha estratto un coltello per poi rivolgerlo contro se stesso e procurarsi diverse ferite. Un gesto di autolesionismo compiuto, sulle scalinate che dominano la piazza e portano agli uffici postali, davanti a decine di persone attonite e spaventate.

Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: il 23enne è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa e dagli agenti della Polizia Locale. Dopo le prime cure, è stato trasferito con un’autolettiga all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni, come detto, non sarebbero preoccupanti: nonostante abbia perso molto sangue, si sarebbe procurato tagli e ferite superficiali.

Un episodio shock, davanti a tante persone in una delle zone più popolate di Brescia, le cui cause restano ancora da chiarire.