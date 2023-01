Folle pestaggio nella notte: uomo preso a calci e pugni in un parcheggio

La lite e le urla, poi le botte e la richiesta d’aiuto al numero unico per le emergenze. Movente e contorni del pestaggio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo via Vergnano a Brescia, sono ancora tutti da chiarire: la vittima avrebbe fornito poche informazioni utili alla polizia.

La chiamata è scattata poco dopo la mezzanotte da un piazzale su cui si affacciano diverse attività commerciali: in pochi minuti è sopraggiunta un’ambulanza di Brescia Soccorso. I volontari hanno prestato le prime cure all’uomo ferito, poi il ricovero (in codice giallo) al Civile di Brescia. La vittima avrebbe riportato traumi e contusioni giudicate guaribili in una ventina di giorni.

Sul posto è intervenuta a anche una pattuglia della polizia del commissariato Carmine: gli agenti hanno identificato il ferito, che ha 52 anni, e cercato di raccogliere la sua testimonianza. L’uomo avrebbe riferito molto poco: si sarebbe limitato a raccontare di essere sano picchiato - preso a calci e pugni - al termine di una lite avuta con uno sconosciuto. Indagini in corso per accertare la versione dei fatti del 52enne e chiarire le ragioni dell'acceso diverbio poi degenerato in un pestaggio.