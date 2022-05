Sassaiola contro i poliziotti: arrestato tifoso del Brescia Calcio

Una sassaiola che poteva finire male, malissimo: l'obiettivo erano i tifosi avversari, ma i veri bersagli sono diventati gli agenti della Polizia di Stato. Nessuno si è fatto male, per fortuna: ma una pietra ha sfondato il lunotto posteriore di una volante, mandandolo in frantumi. Tutto è successo sabato sera fuori dallo stadio Rigamonti, nel post-partita di Brescia-Perugia, playoff di Serie B, vinta 3 a 2 dalle Rondinelle ai supplementari.

Tifoso arrestato: le accuse

Per i fatti di sabato, grazie a una vera e propria indagine lampo, la Polizia ha già arrestato il tifoso bresciano protagonista della sassaiola: individuato grazie a telecamere e testimonianze, è stato raggiunto dagli agenti nel pomeriggio di lunedì. A breve sarà in tribunale per la direttissima.

L'aver colpito con un sasso una volante della Polizia gli è costato un'accusa per danneggiamento aggravato di un bene dello Stato, oltre che per lancio di oggetti pericolosi: come scrive il Giornale di Brescia, il tifoso rischia ora una condanna penale oltre a un Daspo (divieto di ritorno allo stadio) fino a 5 anni.